نيابة عن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي دشن المساعد للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل عاتق صباح اليوم (الثلاثاء) معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022) الذي تنظّمه إدارة الموهوبين بالمدرسة الفيصلية بحضور مدير إدارة الموهوبين الدكتور خالد الرابغي ومدير مكتب التعليم بوسط جدة محمد الشهري ويستمر المعرض لمدة يومين.

وقام آل عاتق بجولة في أركان المعرض اطّلع من خلالها على مشاريع الطلاب البحثية المشاركة في المعرض والتي تجاوزت 200 مشروع لطلاب مدارس جدة متنوعة في مجالات الكيمياء، النبات، المواد، الرياضيات، الأحياء الدقيقة، العلوم الاجتماعية، البرمجيات، الروبوتات والأجهزة الذكية وغيرها من مجالات الإبداع العلمي.

وفي ختام الجولة عبّر آل عاتق عن فخر واعتزاز إدارة تعليم جدة بهذه النخبة من الطلاب الموهوبين مؤكداً أنهم يستحقون كل الدعم والتحفيز متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المراحل القادمة مشيدًا في الوقت ذاته بجهود إدارة الموهوبين وإدارة ومنسوبي المدرسة الفيصلية في تنظيم المعرض.

وفي ذات السياق، افتتحت مساعدة مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية بنات منال اللهيبي اليوم معرض جدة للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022) الخاص بالطالبات وذلك بمقر إدارة الموهوبات بجدة.

وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم جدة فاتن النجار أن مشاريع الطالبات في المعرض بلغت أكثر من 150 مشروعا بحثيا في مختلف مجالات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022).

يذكر أن معرض أولمبياد الإبداع هو عبارة عن مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، وتحكم المشاريع إلكترونيا من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية المتقدمة اللاحقة.