زار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين اليوم (الثلاثاء)، جناح المملكة بمقر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ حيث كان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان.

وتجول سمو ولي عهد البحرين يرافقه سمو سفير خادم الحرمين الشريفين، داخل أرجاء الجناح السعودي كما اطلع على أعمال غرفة الاجتماعات التنسيقية للوفد السعودي المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وأشاد سمو ولي عهد البحرين بالجهود المبذولة من جانب الوفد السعودي في التعريف بالمشروعات والإجراءات البناءة التي اتخذتها المملكة ضمن برامج رؤية 2030 لمكافحة التغييرات المناخية.

وشكر سمو سفير خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي عهد مملكة البحرين على زيارته للجناح، وإشادته بالبرامج المطروحة من الوفد السعودي المشارك في المؤتمر.