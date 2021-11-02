أعلنت شركة Snap Inc أنها ستطلق «استوديو صناع المحتوى» Creator Studio في العاصمة السعودية الرياض في عام 2022 لدعم المستخدمين المحليين الذين يتفاعلون بشكل كبير على التطبيق ويساهمون بتقديم تجارب جديدة ومتنوعة. وتقوم الشركة أخيراً بتأسيس هذه الاستوديوهات في مختلف الأسواق الدولية الرئيسية بهدف تلبية احتياجات المواهب المحلية وشركاء الأعمال بصورة أفضل، بما في ذلك مجتمع صناع المحتوى الذي يضم مطوري عدسات الواقع المعزز والمستخدمين من أصحاب الحسابات الموثقة والناشرين الإعلاميين المحليين.

وبهذا تصبح الرياض ثاني مدينة عالمياً تحتضن أحد استوديوهات صناع المحتوى بعد إطلاق الشركة لمركز مماثل في العاصمة الفرنسية باريس، وأكدت الشركة بالفعل أنها ستقوم بافتتاح عدد من الاستوديوهات الإقليمية الأخرى في المستقبل.

وسيساهم الاستوديو بتفعيل دور صناع المحتوى الحاليين والمستقبليين في تسليط الضوء على المحتوى وتجارب الواقع المعزز التي يقوم المستخدمون بإنشائها من خلال منصات الشركة وأدواتها. وستستفيد الشركة من شبكتها العالمية الواسعة من المبدعين والخبراء التقنيين لتوفير ابتكارات جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتيح الاستوديو مزيداً من الفرص المباشرة والافتراضية لتدريب المواهب الإبداعية والتقنية، وستقوم الشركة بتقديم النصائح وتوفير الموارد والاستثمارات اللازمة لتمكين المبدعين المحليين من تقديم نماذج أولية وأفكار جديدة، إضافة إلى تشجيعهم على إطلاق قدراتهم في إنشاء المحتوى واستخدام أدوات الواقع المعزز الجديدة.

وفي هذا السياق، قال المدير العام لشركة Snap Inc في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسين فريجة: «لطالما عملت شركة Snap على توفير أدوات متميزة لمستخدمي Snapchat لتمكينهم من التواصل مع أصدقائهم وأحبائهم بأساليب جديدة ومسلية. ويأتي افتتاح استوديو صنّاع المحتوى في المملكة العربية السعودية تماشياً مع نسبة التفاعل الكبيرة التي يشهدها التطبيق والتزام الشركة بتعزيز دعمها لمجتمع صناع المحتوى وشركائها التجاريين».

وسيقدم الاستوديو الدعم لجميع صناع المحتوى الذين يقدمون التجارب على منصة Snapchat، ومن أبرز الأمثلة على ذلك: مبتكري العدسات، ومنتجي محتوى الفيديو لصفحة «اكتشف» Discover ومنصة الترفيه الأحدث «الأضواء» Spotlight، إضافة إلى المطورين الذين يركزون على العروض التي يقدمها التطبيق مثل الألعاب والألعاب المصغرة وطبقات خريطة Snap.

وفي المملكة العربية السعودية، يتألف مجتمع مبتكري العدسات الرسمي لتطبيق Snapchat من مجموعة فنانين ومصممين ومطورين وغيرهم من الأشخاص المهتمين بتوفير مفهوم جديد للإبداع في مجال الكاميرات والتصوير. وفي ذات الوقت، يتم إنتاج المحتوى المقدم من قبل المستخدمين بواسطة مجتمع كبير من مستخدمي الحسابات الموثقة أو الرسمية في المملكة.

وسيستفيد الناشرون الإعلاميون السعوديون أيضاً من استوديو صنّاع المحتوى ومن خبرة الشركة الواسعة في مجال تصميم المحتوى للأجهزة المتحركة، فهم يدركون أهمية تعاونهم مع Snapchat عبر صفحة «اكتشف» Discover، والذي يتيح لهم الوصول إلى جمهور يتفاعل بشكل كبير على المنصة. وفي المملكة اليوم، يتخطى عدد مستخدمي تطبيق Snapchat الذين يشاهدون المحتوى المنشور على صفحة «اكتشف» Discover عدد مشاهدي أفضل 10 قنوات تلفزيونية. وتعمل الشركة حالياً مع العديد من شركاء المحتوى المتميزين مثل «مجموعة روتانا الإعلامية» وشبكة قنوات «إم بي سي» وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية و«شبكة يوتيرن الترفيهية» وغيرها الكثير.

وأضاف فريجة: «يشكل شركاؤنا من صناع المحتوى محط اهتمام كبير بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتقديم الدعم المتواصل لهم لتمكينهم من تطوير تجارب جديدة ومتميزة وإضافتها إلى منصة Snapchat».

ومن خلال Snapchat، يمكن لمبتكري المحتوى الوصول إلى أكثر من 19.5 مليون مستخدم نشط في المملكة، علماً أن التطبيق يصل حالياً إلى 90% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و34 عاماً في المملكة. ويتفاعل نحو 90% من مستخدمي التطبيق في المملكة مع العدسات يومياً، ويستخدم 83% من مستخدمي التطبيق في المملكة تجارب الواقع المعزز أسبوعياً بهدف التواصل، وهي النسبة الأعلى في العالم لتطبيق Snapchat. وبحسب بيانات شركة Snap، يعتقد أكثر من 80% من المستهلكين في المملكة أن تكنولوجيا الواقع المعزز ستكون مفيدة ومهمة خلال الأعوام الخمسة القادمة.

واختتم فريجة: «يدرك المستخدمون في المملكة العربية السعودية القيمة الحقيقية التي توفرها منصة Snapchat، سواء في مجال التواصل أو الترفيه أو التسوق أو غيرها من المجالات. وتمثل المملكة سوقاً مميزاً وحيوياً من حيث وسائل الإعلام والتكنولوجيا والنشاطات الإبداعية، ويحظى هذا التوجه بمزيد من الدعم حالياً في ضوء انتقال عدد أكبر من الشركات نحو الاقتصاد الرقمي والوقت المتزايد الذي يقضيه المستخدمون على شبكة الإنترنت. ولذلك، سيسهم الاستوديو الجديد في تعزيز مهارات الجيل القادم من صناع المحتوى وتزويدهم بالمعرفة اللازمة حول إمكانات استخدام كاميرا Snap في قطاعات الفنون والتعليم والثقافة».