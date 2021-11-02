وجه أمين عسير الدكتور وليد الحميدي 29 مراقباً لرصد التشوهات البصرية في أحياء أبها، واستمرار غرفة معالجة التشوه البصري بناءً على توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بضرورة معالجة جميع مظاهر التشوه البصري، ووضع خطة عاجلة لمعالجتها وعملاً بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية. وأضح أمين عسير أن هذا الإجراء يشمل رصد التشوّهات البصرية باستخدام مشهد عسير، ويكون المشرف مسؤولا مسؤولية كاملة عن دقة الحصر وشموليته، مؤكداً أن غرفة العمليات تصدر تقريرا كل 48 ساعة من خلال التطبيق، يوضح التشوّهات التي تمت معالجتها، وكل مشرف يتحمل مسؤولية متابعة عملية المعالجة مع الإدارة المختصة. وأشار إلى أن هذا الإجراء يحظى باهتمام أمير منطقة عسير، وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.