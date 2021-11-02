اطلع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، على تقرير إنجازات فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة لعام 2021.

جاء ذلك خلال لقاء أمير المدينة، مدير عام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة عادل شفيع، الذي قدّم شرحاً وافياً عن مختلف أعمال ونشاطات الصندوق وإنجازاته بالمنطقة، حيث استفاد من قنوات دعم التوظيف بالصندوق نحو 17 ألف مُستفيد، فيما استفاد من برامج دعم التوظيف أكثر من 54 ألف مُستفيد، وبرامج دعم التدريب أكثر من 158 ألف مُستفيد، إضافة للعديد من المُستهدفات التي حققها الصندوق.

من جهته، ثمّن «شفيع» دعم وتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة ليُحقق الصندوق أهدافه المنشودة، راجياً من الله تعالى التوفيق والسداد في أن يواصل الصندوق تحقيق المزيد من المستهدفات لخدمة المنطقة وتنمية مواردها البشرية.