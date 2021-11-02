دشن محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، مبنى إدارة الخدمات البلدية وصحة البيئة، بحضور رئيس البلدية المهندس حسن مضواح القحطاني، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام. وتجوّل محافظ أحد رفيدة، داخل المبنى الذي شُيّد وفق الطراز الحديث، والمواصفات الحديثة المعتمدة، مستمعاً لشرح مفصل من رئيس البلدية عن جميع الأقسام، ومطلعاً على تنظيم وتوزيع المكاتب داخلها، مُنوهاً بالدعم الذي يحظى به القطاع البلدي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ومتابعة وتوجيهات أمير منطقة عسير. وأوضح أن المبنى نُفّذ على مرحلة واحدة، ومساحته 2000 م٢، ويتكون من 3 أدوار، وهو امتداد لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج الارتقاء بجودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، وتجويد الخدمات المقدمة للسكان.