تبدأ وزارة الحج والعمرة اعتبارًا من يوم الأحد القادم، في استقبال طلبات المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والبالغ عددها 44 وظيفة بمسمى مراقب حج وعمرة ومراقب خدمات، في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال رابط التوظيف بموقع الوزارة الإلكتروني، والذي سوف يستمر حتى يوم الخامس عشر من شهر ربيع الآخر القادم. وبينت الوزارة أن آلية التقديم سوف تكون عبر الدخول على الرابط الإلكتروني ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية وتحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، مشيرةً إلى أن المستهدفين هم خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس وما يعادلها)، وأن جميع الوظائف المعلنة تتطلب شرط إجادة اللغات (الأوزبكية -الباكستانية -الأوردو - الصينية -الفارس - الهوسا - المالي - التركي - والإندونيسية)، وتتطلب مقابلة شخصية واختبار تحديد مستوى اللغة (تحدثا وكتابة)، والترشيح النهائي يتم بعد اجتيازها، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة، وأن ترشيح المتقدمين مرتبط بالمقرات التي تحددهًا الجهة، وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب المتقدم من الإعلان نهائيًا وعليه التقدم للإعلانات القادمة. وأكدت أن البيانات التي تتم إضافتها من قبل المتقدم على نموذج موقع توظيف وزارة الحج والعمرة مسؤوليتها على المتقدم حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياسًا بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف، وأن على كل متقدم قبل حفظ أي جزئية من مكونات الطلب مراجعته والتأكد من صحته، مشيرةً إلى أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وضرورة متابعة الأسماء التي ستتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.