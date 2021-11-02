دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي، وذلك بحضور قيادات وكالة المسجد النبوي الشريف. واشتملت الخطة على (20) برنامجا ومبادرة ودراسة تطويرية في جوانب التعريف بالخدمات والتعاون الميداني واستقبال وخدمات خاصة وتطوير بيئة تقديم الخدمات وتوفير أدلة استرشادية وخدمات رقمية وذكية وتوفير أدوات وتجهيزات والتعاون مع جهات متخصصة وتنظيم زيارا ت خاصة ودراسات ومقترحات. ويأتي هذا التدشين إيماناً بالدور الكبير الذي تبذله القيادات النسائية بوكالة المسجد النبوي الشريف وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.