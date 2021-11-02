أكد وزير المالية محمد الجدعان أنه لا يوجد أي تفكير في الوقت الحالي في تعديل ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن هدفها هو التعامل مع الصدمة الكبيرة التي عانى منها العالم بسبب جائحة كورونا.وقال الجدعان: «بشكل عام كلام ولي العهد كان واضحاً؛ حيث كان الهدف من زيادة ضريبة القيمة المضافة هو التعامل مع الصدمة الكبيرة التي عانى منها العالم كله والمملكة أيضاً بسبب جائحة كورونا»، وفقاً لـ«الشرق».وأضاف: «عند استعادة الاقتصاد والمالية العامة عافيتهما خلال سنتين أو ثلاث سنوات قادمة، سيتم النظر في تعديل ضريبة القيمة المضافة، ولكن حالياً لا يوجد أي تفكير في التعديل».وبدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمس (الإثنين) تطبيق الآلية الجديدة لاستحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة أخيراً بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.ويتضمن التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات، التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات، طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.