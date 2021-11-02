نفذ أمس (الإثنين) حكم القتل تعزيرا في الجاني مكي بن كاظم آل عبيد، سعودي الجنسية، بعد ثبوت إدانته بمشاركة أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن، وارتكابه عدداً من جرائم السرقة والسطو، وإتلاف ممتلكات عامة، وترويجه لحبوب الكبتاجون والحشيش المخدر وتعاطيهما، وارتباطه بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم.وأوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية أن السلطات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه من فعل محرم شرعاً ونظاماً ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط، وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تم الحكم بقتل الجاني تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً أمس (الإثنين) في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.