أكدت أمانة محافظة جدة لـ«عكاظ» أن الآلية المتبعة في صيانة الحدائق تتم عبر عمل خطة تشغيلية لجميع الأعمال بنطاق العقد، ويتم متابعتها من قبل استشاري الأمانة وأفراد الجهاز الإشرافي، وفي حال تقصير المقاول يتم الحسم عليه طبقاً للائحة الغرامات المذكورة بالشروط والمواصفات. جاء ذلك رداً على سؤال «عكاظ» للأمانة حول آلية متابعة صيانة الحدائق.بدوره، أوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، أن عملية الصيانة للأشجار بالتهذيب فقط وإزالة النمو أسفل الأشجار ولا يتم قصها للحفاظ على البيئة المستدامة.وفي ما يخص صيانة الألعاب بالحدائق فتتم الصيانة الطارئة لحين ترسية عقود صيانة مرافق الحدائق بشمال جدة (بلدية أبحر وجدة الجديدة).وفي ما يخص رصد «عكاظ» لحديقة ينقصها ري الأشجار في شمال جدة، قال البقمي إن الحديقة «تقليدية» بها أشجار وتتم صيانتها وريها بصفة دورية.