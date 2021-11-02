أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 5 منشآت تجارية مخالفة في جولات رقابية هدفت إلى التأكد من استيفائها للاشتراطات البلدية، وأوضحت أن الفرق الرقابية نفذت 127 جولة ميدانية أسفرت عن إغلاق المنشآت التجارية المخالفة للاشتراطات الصحية، وصادرت 237 كيلوغراما من المواد الغذائية التالفة بسبب سوء النقل والتخزين، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين، وأسفرت الحملات عن مصادرة أكثر من طنين من الخضراوات والفواكه إضافة إلى مصادرة 45 عبوة مياه زمزم تعرض بواسطة الباعة الجائلين المخالفين مخزَّنة بطرق غير سليمة ومخالفة لاشتراطات النقل، وتم إتلافها فوراً في الموقع، ومصادرة 5 عربات تستخدم كمباسط لعرض المواد الغذائية والخضار والفواكه. كما ضبطت الأمانة شاحنة نقل محملة بـ38 كرتون دجاج وكبدة منتهية الصلاحية وجرى حجز الشاحنة المخالفة لاشتراطات النقل بمقر البلدية الفرعية وإتلاف المواد الغذائية الفاسدة.من جهة أخرى، باشرت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة جدة أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء، وشملت تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على البيع العشوائي التي أسفرت عن مصادرة أكثر من طنين من الخضراوات والفواكه.وأوضحت الأمانة أنه في إطار جهودها في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري نفّذت الفرق الرقابية حملة واسعة على الباعة الجائلين بالنطاق، أزالت خلالها 15 من المباسط العشوائية، مؤكدةً في الوقت نفسه استمرارها في تكثيف حملاتها بالنطاق للقضاء على هذه الظاهرة.