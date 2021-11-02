وجهت وزارة التعليم الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة للاحتفاء بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، والذي يصادف الإثنين القادم.وأكدت الوزارة على المدارس ضرورة المشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية بإقامة مناشط ثقافية وتربوية وفق الإطار التنظيمي وإعداد مواد إعلامية مناسبة تعكس المنجزات التي حظي بها الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين وما يوليه - أيده الله - من عناية واهتمام بأبنائه وبناته الطلبة والطالبات والحرص على تعليمهم.من جهة أخرى، يتمتع منسوبو المدارس بالتعليم العام من كوادر تعليمية وإدارية وطلاب وطالبات بآخر إجازة مطولة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، والتي تضمنها التقويم الدراسي الذي حددته الوزارة مع بداية العام الجديد.وتشمل الإجازة بعد غد (الخميس) ويضاف إليه يوما الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.