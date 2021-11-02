صادرت لجنة ثلاثية 78 طنا من العسل المغشوش، تم ضبطه في معمل خاص بأحد محلات العطارة في جدة.وبين مدير الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أمانة جدة المهندس عمرو الدقس لـ«عكاظ»، أن الموقع عبارة عن محل عطارة في ظاهره فيما تم تحويله بشكل كامل في الدور الثاني إلى مصنع لإنتاج العسل مجهول المصدر.وكانت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أمانة جدة، قد رصدت في حي العمارية استغلال أحد محلات العطارة للدور الثاني لإنشاء مصنع مخالف غير مرخص لإنتاج العسل المغشوش وتخزينه بشكل سيئ وتدنٍّ في مستوى النظافة، إضافة لوجود عدة مخالفات.وبمشاركة وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، تم دهم الموقع وتحريز 78 طن عسل مغشوش، إضافة إلى ضبط ممارسات تغيير علامات تجارية وتواريخ صلاحية، وجرى تحريز عشرات العبوات التي تعرضت إلى تغيير تاريخ الصلاحية داخل المحل من مواد تجميل وزيوت وبودرة كحل تم إتلافها جميعا.