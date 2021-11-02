اختارت الشركة التي تقوم بتحرير طبعات قاموس جامعة أكسفورد للغة الإنجليزية لفظ Vax، المنحوت من لفظ Vaccination، ويعني التطعيم، ليكون اللفظ الأكثر شيوعاً في الاستخدام خلال سنة 2021. وقالت شركة «لغات أكسفورد» إن لفظ vax حقن نفسه داخل مجرى دم اللغة الإنجليزية بقوة في أتون نازلة وباء كورونا العالمي. وأضافت أنه بعد شيوع لقاحات أسترازينيكا، وفايزر-بيونتك، وموديرنا في أرجاء المملكة المتحدة؛ تزايد استخدام لفظ vax 72 ضعفاً عما كان عليه في سبتمبر 2020، أي قبل ظهور لقاحات كوفيد-19. وأشارت الشركة إلى أن هذا اللفظ تعددت استخداماته ليشمل عدداً من السياقات، كقولهم anti-vax وanti-vaxxers لمناهضي اللقاحات، وfully vaxxed للمحصّن بالكامل، وvax cards لشهادات التطعيم التي تؤكد حصول حاملها على لقاح كوفيد-19. وتختار شركو قواميس جامعة أكسفورد كلمة العام من خلال دراسة شيوع أكثر من 14.5 مليار استخداماً لغوياً في الصحف والمواقع الإخبارية في البلدان التي تتحدث بالإنجليزية. وأشارت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية أمس إلى أن مسؤولي الشركة لاحظوا أيضاً أن اللفظ المشار إليه هو أيضاً الأكثر شيوعاً في البرتغال (vacina)، وفرنسا (vaccin). ويعتقد بأن لفظ لقاح vaccine ظل دائراً في الاستخدام في بريطانيا منذ نهاية القرن الـ 18، إثر ابتكار الطبيب الإنجليزي الدكتور إدوار جينر لقاحاً ضد وباء الجدري. وأضافت الصحيفة أن قاموس أكسفورد للإنجليزية لاحظ أيضاً شيوع تعابير جديدة رافقت كارثة وباء كوفيد-19. ومنها قولهم vaccine rollout يقصدون توزيع اللقاحات، وvaccine passport التي تعني شهادة التطعيم بلقاحات كوفيد-19.