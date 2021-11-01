استقبل مستشفى صبيا العام بمنطقة جازان -حتى إعداد هذا الخبر للنشر- ٥٨ حالة تعاني من أعراض التسمم الغذائي؛ إثر تناولهم وجبات من أحد مطاعم المحافظة، وتم خروج 50 حالة ولا تزال بقية الحالات تتلقى العلاج.

من جهته، أكد مدير المستشفى الأخصائي عبده جعفري لـ«عكاظ» أن المستشفى تلقى حتى اللحظة ٥٨ حالة تم علاجهم وخروج 50 منهم فيما بقية الحالات ستخرج بعد استكمال العلاج، مضيفا أن هناك مؤشرات مبدئية تشير إلى أن العدد سيزداد في الساعات القادمة، إزاء تعرضهم للتسمم إثر تناولهم وجبات من أحد مطاعم المحافظة، مشيراً إلى أن الاعراض تمثلت في التقيؤ والإسهال.