استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في الإمارة بجدة اليوم (الاثنين)، رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، الذي سلّمه تقريراً عن أعمال الجامعة.

واستمع الأمير بدر بن سلطان لشرح عن التقرير الذي يحوي تفصيلاً عن مبادرات الجامعة، كمبادرة توثيق المباني التاريخية بمدينة الطائف، المبادرات الطلابية في تطوير البيئة المعمارية والعمرانية، التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومقترح تصميم منطقة شارع الذهب بجدة التاريخية، مبادرة مركز جدة الحضاري بمنطقة أبحر، الذي يعكس مدى أهمية المدينة وربطها بالبعد الاجتماعي وتم تصميم المقترح بحيث يكون وجهة سياحية ومعلما حضاريا.

كما تسلم الأمير بدر بن سلطان تقرير الجامعة (مسيرة رشيدة في عام استثنائي 1442-2021)، الذي يبرز دور الجامعة في تطوير التعليم والتعلم والارتقاء بالبحث العلمي والابتكارات في المملكة، إلى جانب إبراز جهود الدولة في دعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي لمواكبة الجامعات العالمية، حيث حققت الجامعة مراتب متقدمة في التصنيف الدولي على مدى السنوات الست السابقة.

وأوضح التقرير كيف تجاوزت الجامعة تبعات جائحة كورونا وذلك بتطوير العملية التعليمية إلكترونياً مع الحفاظ على المعايير وجودة أداء العملية التعليمية وأداء الطلبة والتحقق من مخرجات التعلم، ليشمل الاختبارات المعيارية التي تم الاستمرار في أدائها على الرغم من آثار الجائحة لمواكبة التوجهات العالمية، التي أثبتت جدواها في ظل الجائحة، وخرجت منها الجامعة بقوة تعليمية وبحثية وريادية كبيرة.

وتطرق رئيس الجامعة إلى ما تم إنجازه في اختبار نهاية البرنامج بالجامعة KAU Exit Exam خلال العام الأكاديمي 1441-1442هـ والذي يهدف لمواءمة مخرجات الجامعة مع احتياجات سوق العمل، بجانب استعراض جهود الجامعة في التصدي لجائحة كورونا، بالإضافة إلى إنشاء 3 مراكز للقاحات قامت بجهود مميزة في التوعية واتباع الإجراءات الاحترازية، وكذلك نشر عدد كبير من الأوراق العلمية في أرقى المجلات العلمية فيما يتعلق بأثر الجائحة على العملية التعليمية.

وكشف التقرير عن إنشاء مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية في بداية عام 1441هـ لنشر ثقافة الابتكار ودعم وتطوير براءات الاختراع وتحويلها لمنتجات اقتصادية، ما أسـفرت هذه الجهود عن تطورٍ ملحوظ في منظومة الابتكار ومخرجاتها بالجامعة، حيث بلغ عدد براءات الاختراع الصادرة في عام 2019م باسم الجامعة (37) براءة اختراع، احتلت الجامعة المرتبة (82) على مستوى جامعات العالم في تسجيل براءات الاختراع، وفي العام التالي قفزت جامعة الملك عبدالعزيز 50 مركزاً محققة المركز (33) في قائمة أفضل 100 جامعة في العالم في تسجيل براءات الاختراع لعام 2020م.

ويحوي التقرير إحصاءات عن براءات الاختراع المسجلة، حيث بلغ عدد البراءات الصادرة باسم الجامعة إلى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري 138 براءة اختراع، متوقعًا ارتفاع هذا الرقم قبل نهاية العام الجاري - بإذن الله -، لتصل إجمالي عدد براءات الاختراع المملوكة للجامعة (313) براءة اختراع.