أعلن تطبيق «توكلنا» أن البيانات الشخصية للمستفيد في لوحة بيانات التطبيق تتم قراءتها من منصة «أبشر» الإلكترونية، مشيرا إلى أنه يمكن تعديل رقم الجوال والبيانات الشخصية لمن لديه حساب في «أبشر» بعد إتمامه التسجيل بنجاح في «توكلنا».

وكشف «توكلنا» أنه بعد تعديل رقم الجوال أو البيانات الشخصية للمستفيد في «أبشر» فيجب عليه التسجيل في تطبيق «توكلنا» كمستخدم جديد، وبعد ذلك ستظهر البيانات بعد تعديلها.

يشار إلى أنه لا يمكن التسجيل كمستخدم جديد في تطبيق «توكلنا» لمن هم خارج المملكة، بل يمكن استخدام التطبيق في الخارج في حال كان المستفيد مسجلا مسبقا من داخل السعودية، وذلك عند وجوده في 75 دولة كمرحلة أولى، وفقا للرابط التالي: https://ta.sdaia.gov.sa/countries.