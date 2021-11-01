أغلقت أمانة العاصمة المقدسة أمس 5 منشآت تجارية مخالفة وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية التي تقوم بها للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين. وأوضحت أمانة العاصمة أن الفرق الرقابية نفذت 127 جولة ميدانية أسفرت عن إغلاق المنشآت التجارية المخالفة للاشتراطات الصحية، وصادرت 237 كجم مواد غذائية تالفة بسبب سوء النقل والتخزين، مشيرةً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين. وقد أسفرت الحملات عن مصادرة أكثر من 2 طن من الخضراوات والفواكه، إضافةً إلى مصادرة 45 عبوة مياه زمزم تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين مخزَّنة بطرق غير سليمة ومخالفة لاشتراطات النقل، حيث تم إتلافها فوراً في الموقع، ومصادرة 5 عربات تستخدم مباسط لعرض المواد الغذائية والخضار والفواكه من قبل المخالفين. كما ضبطت الأمانة شاحنة نقل محملة بـ 38 كرتون دجاج وكبدة منتهية الصلاحية وجرى حجز الشاحنة المخالفة لاشتراطات النقل بمقر البلدية الفرعية وإتلاف المواد الغذائية الفاسدة.