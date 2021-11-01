أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه لا يُسمح للأطفال دون 12 عاما من الدخول للمسجد الحرام لعدم شمولهم ضمن الفئات المسموح لها بإصدار التصاريح وحجز المواعيد للعمرة والصلاة عبر تطبيق «اعتمرنا» وتطبيق «توكلنا».

وأكدت أنه يُسمح بالحجز وإصدار التصاريح للفئة العمرية لمعتمري الداخل من 12 فما فوق مع اشتراط التحصين بجرعتين من لقاحات فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» أو الحالات المستثناة من تلقي اللقاح، وتحديث الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» سواء للتحصين بجرعتين أو الاستثناء، مشيرة إلى أن إصدار التصاريح متاح بعد إكمال 12 عاما بالميلادي وليس بالهجري.

وشددت على عدم إمكانية الدخول للحرم المكي للعمرة أو الصلاة دون وجود تصريح فعال، نافية بذلك الأنباء المتداولة حول إتاحة العمرة دون الحصول على تصريح والاقتصار فقط على إبراز حالة التحصين بجرعتين.

وحول إمكانية إبقاء الأطفال في الساحات الخارجية بالمسجد الحرام، أفادت «الحج والعمرة» بأنه يمكن التواصل مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بهذا الخصوص على الهاتف رقم (1966).