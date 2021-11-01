التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أمس وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.واستعرض اللقاء العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة والتنسيق المشترك، وناقشا العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.كما بحثا الجهود المشتركة في مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة بما يعزز التنمية المستدامة دولياً، واستعرض الجانبان مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» اللتين ستسهمان في حماية كوكب الأرض وتحقيق المستهدفات الدولية في هذا الشأن.فيما تطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة في جمهورية السودان وأهمية تعزيز العمل المشترك لدعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق، وتبادلا وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز.