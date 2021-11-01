أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً أمس (الأحد) بملك مملكة البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعبر خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن شكره لملك البحرين، نظير ما قامت به البحرين من إجراءات تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني، بما يجسد تضامن المملكة والبحرين، ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي.من جانبه، جدد ملك مملكة البحرين تأكيده على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي.كما أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.بدوره، عدّ أمير دولة الكويت ما اتخذته بلاده من إجراءات تأكيداً على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد تبون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس عبدالمجيد تبون، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.