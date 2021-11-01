تبرع 289 شخصا بينهم 137 سيدة بالخلايا الجذعية عبر حملة «سجل وانقذ حياة» التي نفذها مجمع الملك فيصل الطبي بالتعاون مع السجل السعودي، وذلك بعد أن أخذت المسحة المناسبة منهم للاحتفاظ بمعلوماتهم لحين الحاجة لهم في حالة تواجد حالات تحتاج إلى التبرع. وأشار المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن الحملة التي نفذت في أحد الأسواق التجارية استقطبت 800 زائر على مدار 6 أيام؛ لافتا إلى أن العينات جمعت من 289 شخصا (152 رجلا، 137 سيدة)، مؤكدا أهمية التبرع بالخلايا الجذعية لإنقاذ المصابين بأمراض نخاع العظم.