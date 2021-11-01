أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، استمرار تعليق سفر المواطنين بالهوية الوطنية الذي صدر بناء على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها السعودية حيال جائحة فايروس كورونا. وقال ردا على سؤال «عكاظ» في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة الصحة، إن قرار منع سفر المواطنين بالهوية الوطنية لا زال ساريا والتعليق مستمرا، وعند صدور أي تعليمات بهذا الشأن سيتم نشرها في مواقع وزارة الداخلية وعبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.وأوضح المتحدث باسم الداخلية أن الجهة المشرفة على القطاع الخاص، داخل نطاقها الإشرافي، عند الاقتضاء، بفرض عقوبة تصل إلى إغلاق المنشأة المخالفة بما لا يتجاوز ستة أشهر، وستقوم الجهات ذات العلاقة - بتطبيق العقوبات المقررة في حق المخالفين. وأبان أنه تم البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي المؤهلة لاستضافة القادمين من الخارج من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها من عمالة الشركات غير المحصنين.في ذات السياق، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، وأن التخفيف في الإجراءات لا يعني نهايتها وعلى الجميع الحذر، وهناك دول تشهد ارتفاعات ملحوظة بسبب التراخي بالإجراءات، وعدم استكمال التحصين.وبعث المتحدث أربع رسائل مهمة مفادها الضرورة الملحة بالمسارعة لاتخاذ الخطوة الأهم بأخذ الجرعات وإكمالها وتعزيزها بالجرعة الثالثة للفئات المستهدفة. وكشف العبدالعالي أن عدد الجرعات المعطاة في السعودية بلغ 45 مليون جرعة، واستكمل التحصين نحو 21 مليونا و400 ألف شخص، وعن إحصائية الأربع وعشرين ساعة الماضية، كاشفا عن تسجيل 46 حالة ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة (548617)، وبلغت الحالات النشطة (2253) والحرجة (61)، مشيراً إلى أن عدد المتعافين وصل (537570) حالة بإضافة (36) حالة تعاف جديدة، وعدد الوفيات (8794)، بإضافة حالة وفاة جديدة.من جانبه، كشف المتحدث في وزارة الشؤون البلدية سيف السويلم، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات في القطاع البلدي ومواصلة الأعمال الميدانية والرقابية على المنشآت الغذائيـــة، والمحــــــال التجاريـــــــة، والأسواق المركزية. وأشار إلى تعيين مسؤول في أسواق النفع العام لتنظيم ومراقبة تطهير المرافق والأسطح وسلال التسوق، وتشجيع الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية.