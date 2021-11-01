أطلق أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمس (الأحد)، حملة «مكارم الأخلاق»، التي ينفذها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، تحت شعار «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، بحضور مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة منصور شراحيلي وعدد من منسوبي الهيئة.وأكد الأمير حسام، ضرورة تعزيز الأخلاق والقيم الإسلامية في نفوس المجتمع بكافة شرائحه، وقال: يسعدني في هذا اليوم إطلاق حملة مكارم الأخلاق تحت شعار «إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق»، التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثمناً ما تضمنته من أهداف ومرتكزات، مبدياً سعادته بالخطوات الهادفة لها ومنها إشاعة الأخلاق الحسنة، وإسهامها بتفعيل الهدف الإستراتيجي للرؤية الطموحة للمملكة 2030، انطلاقاً من مبادئ تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية ونشر تعاليمنا الدينية السمحة.واطلع أمير منطقة الباحة، على التقرير المرئي المتضمن أهداف الحملة وعدداً من البرامج التوعوية والتوجيهية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة مع إبراز جهود المملكة في تعزيز القيم والآداب والسلوك الإيجابي من خلال رسائل تُبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية المستهدفة المجتمع بكافة شرائحه ومنسوبي الرئاسة العامة والجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.وعبّر مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الباحة عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، على دعمه الدائم لجهود الرئاسة بالمنطقة، موضحا أن هذه الحملة تسعى لتحقيق في إشاعة الأخلاق الحسنة ومعالجة ما يخالفها.من جهة ثانية، وبرعاية أمير منطقة الباحة ، وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقداً مع الجمعية الزراعية ببلجرشي لإنشاء مدينة البن التنموية بمركز معشوقة بمحافظة القرى على مساحة تقارب مليوني متر مربع، وتبدأ المرحلة الأولى بزراعة 300 ألف شجرة بُن، و40 ألف شجرة رمان، وتتيح الطاقة التشغيلية 1000 فرصة وظيفية، وستؤمن الجمعية مصنعاً متكاملاً للبن يشمل الفرز والتجهيز والتحميص والتغليف. ويضم المركز معامل تدريب ومركز أعمال ومعرضا دائما، ومنطقة مخصصة للسكن والضيافة.من جانبه، أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد مفتاح الزهراني، أن الوزارة تسعى من خلال العديد من البرامج والمبادرات إلى دعم مشاريع زراعة البن، عبر إعادة تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد مياه الأمطار ما أسهم في تأهيل 114 مزرعة للبُنّ بمنطقة الباحة، وتوزيع 17 ألف شتلة بُنّ مجانية. إضافةً لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) الذي يقدم دعما ماديا غير مسترد لتمويل 8 قطاعات منها البن واللوز والعسل والورد والرمان، لافتاً إلى التوجه إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، مثمناً لأمير منطقة الباحة حرصه واهتمامه ومتابعته للمشاريع التنموية بالمنطقة خصوصاً مدينة البُن.