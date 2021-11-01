أعلنت مملكة تونغا الواقعة في قلب المحيط الهادي أمس الأول، أنها سجلت أول إصابة بكوفيد-19، منذ اندلاع نازلة كورونا قبل قرابة عامين. وكانت تونغا التي تبعد نحو 2400 كيلومتر من نيوزيلندا، ويبلغ عدد سكانها 106 آلاف شخص، نجحت في تفادي الجائحة باتخاذها قراراً بإغلاق حدودها، ومنع أي قادم من الخارج دخول أراضيها، منذ مارس 2020. وذكر رئيس وزراء تونغا بوهيفا تيونتوا، أن الإصابة الوحيدة في بلاده هي لمسافر جاء على متن طائرة من نيوزيلندا، كانت تقل 215 مسافراً من مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية الأربعاء الماضي. وتواجه الدولة - الجزيرة التي كانت محمية بريطانية في السابق نقصاً كبيراً في اللقاحات المضادة لكوفيد، حال دون تلقيح عدد كافٍ من السكان. وبات يخشى أن تتعرض تونغا لبطش سلالة دلتا المتحورة وراثياً، التي أدت إلى إصابة أكثر من 50 ألف شخص، ووفاة أكثر من 700 شخص في منطقة جزر المحيط الهادي النائية. وتوقع الموقع الإخباري لحكومة تونغا أن يعلن رئيس الوزراء اليوم (الإثنين) خطة تقضي بإغلاق البلاد. وحصل 43% فقط من سكان تونغا على لقاحات كوفيد-19.بابوا غينيا الجديدةتونغا