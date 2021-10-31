دشنت صحة مكة المكرمة صباح الأحد عيادة الأسنان المتنقلة، برعاية وحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير وعدد من مسؤولي صحة مكة المكرمة، أمانة العاصمة المقدسة، وشركة آسين للخدمات الطبية.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير بأن مبادرة عيادة الأسنان المتنقلة التابعة لشركة آسين تعد الأولى من نوعها، بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين السعوديين، حيث تهدف لإيصال الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى إلى أماكن تواجدهم داخل احياء مكة المكرمة وصولاً إلى القرى والهجر النائية التابعة لمكة المكرمة، ممن يتعذر على سكانها القدوم إلى عيادات الأسنان في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكد مطير على هامش الفعالية ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات اللحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا وفق التوجيهات والتعليمات التي شددت عليها وزارة الصحة داخل المنشآت والتجمعات والأماكن المغلقة، بالإضافة إلى استكمال جرعتي اللقاح، مشدداً بأن تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية لا يعني زوال الوباء نهائياً. وأبان المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن هذه المبادرة هي أحد أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى خدمة المجتمع من خلال المبادرات التطوعية وإشراك القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي ومؤسسات الدولة، بالمساهمة في تقديم الخدمات في مختلف المجالات لسكان المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين والزوار، موضحاً بأن هذه المبادرة تقدم لخريجي وخريجات أقسام الأسنان في الجامعات والكليات الصحية فرصا تدريبية خلال فترة التطبيق العملي.

فيما أوضح الدكتور محمد الشيبي مسؤول بشركة آسين للخدمات الطبية بأن الهدف من مبادرة عيادة الأسنان المتنقلة فك الضغط عن عيادات الأسنان بالمستشفيات والمراكز الصحية، حيث تقدم العيادة جميع الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة بالإسنان ماعدا الحالات التي تتطلب جراحات تستوجب بقاء المريض في المستشفى ويتم إحالة هذه الحالات فورا إلى المستشفيات.