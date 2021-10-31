أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب استمرار تعليق سفر المواطنين بالهوية الوطنية الذي صدر بناء على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة حيال جائحة فايروس كورونا.

وقال الشلهوب ردا على سؤال لـ«عكاظ» في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة الصحة اليوم (الأحد) لكشف مستجدات كورونا واللقاحات في المملكة: «قرار منع سفر المواطنين بالهوية الوطنية مازال ساريا والتعليق مازال مستمرا، وعند صدور أي تعليمات بهذا الخصوص سيتم نشرها في مواقع وزارة الداخلية وعبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي».