أعلنت وزارة الداخلية أن إحصاء مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بلغ 742 مخالفة في الأسبوع الماضي، للفترة من 18 - 1443/3/24.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (270) مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة (208)، ومنطقة المدينة المنورة (80)، تلتها المنطقة الشرقية (65)، ثم منطقة حائل (55)، ومنطقة تبوك (40)، فمنطقة الباحة (12)، ومنطقة عسير (8)، ومنطقة القصيم (3)، ومنطقة الحدود الشمالية (1)، فمنطقة الجوف (0)، ومنطقة جازان (0)، ومنطقة نجران (0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.