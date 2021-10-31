أصدرت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم (الأحد)، بيانا حول ما تم تداوله حول انقطاع التيار الكهربائي عن أحد المساجد في مدينة الرياض.

وقالت «الكهرباء» في بيانها: «أنه أثناء المسح الميداني تمهيدا لإيصال الخدمة الكهربائية للمسجد، تم اكتشاف تعدٍّ على الشبكة وتوصيل للخدمة إلى المسجد بطريقة غير نظامية وغير مأمونة، وهو ما يتنافى مع أنظمة السلامة، ويشكل خطرا على الأرواح والممتلكات».

وأضافت: «على إثر ذلك، تواصلت الشركة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتم التعامل مع الوضع حسب الأنظمة المتبعة، حرصا على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للأرواح والممتلكات».

ودعت الشركة جميع مشتركيها إلى التعاون معها في تحقيق ذلك.