أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 46 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 36 حالة، ووفاة حالة واحدة.ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 548,617 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 61 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 537,570 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8794 حالة وفاة.