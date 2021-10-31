كشفت مصادر «عكاظ» 50 دعوى قضائية رفعتها شركات العمرة ضد إدارة الوافدين في منطقة مكة المكرمة أمام المحكمة الإدارية، ومن المتوقع البدء في نظر الدعاوى خلال الأسابيع القادمة.وأشار فايز أكرام، أحد المدعين، إلى أن الأمر لا يتعدى إجراءات تقاضٍ نظامية من أشخاص ومؤسسات تعرضوا إلى الإجحاف، ويأملون تصحيح الوضع بعد الحصول على الأحكام القضائية النهائية. واستغرب أكرام ما يتناقله البعض، وما يتداول من مطالبات بتعويضات مالية عن الخسائر التي لحقت بهم. وقال إن شيئاً من ذلك لم يحدث، وإن الهدف من التقاضي هو إثبات الحقيقة وحق الشركات والمؤسسات لرفع الأضرار التي وقعت عليها.وكان عدد من الشركات والمؤسسات تقدمت بدعاوى قضائية ضد إدارة الوافدين؛ بسبب الغرامات المالية الكبيرة التي صدرت بحقهم وتسببت في تكبدهم خسائر مالية كبيرة.