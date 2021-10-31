يترقب العاملون في الميدان التربوي والتعليمي قرار وزارة التعليم بشأن أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي للمرحلتين المتوسطة والثانوية.وتوقعت مصادر «عكاظ» أن تكون الاختبارات عن بُعد، على الرغم من العودة الحضورية للطلاب والطالبات في الفترة الماضية بعد التحديث الجديد لهيئة الصحة العامة (وقاية) التي قلصت المسافة بين طاولات الطلاب إلى 30 سم فقط، ما مكن المدارس من تشغيل كامل طاقة الفصول الدراسية في الأسبوعين الماضيين وانتظام الدراسة قبل حلول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بوقتٍ كافٍ.وبينت المصادر أن الوزارة حريصة على تفعيل منصة مدرستي التي حققت نجاحات مميزة منذ بدء تطبيق نظام التعليم عن بُعد، علاوة على التفاعل الكبير الذي أبداه المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور تجاه الأعمال المدرسية المقدمة عبر المنصة مع المحافظة على المكتسبات التقنية الكبيرة التي حققتها المنصة. وبينت المصادر أن الوزارة بصدد وضع آلية محددة لأداء الاختبارات عن بُعد تعتمد على تحديد وقت محدد للاختبار في اليوم الدراسي خلال الفترة الرسمية لانطلاقتها التي ستبدأ بالاختبارات الشفهية اعتباراً من الأحد الـ9 من شهر ربيع الآخر القادم على أن تبدأ الاختبارات التحريرية للمواد المتبقية اعتباراً من يوم الأحد الموافق الـ16 من الشهر نفسه.