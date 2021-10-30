أعلنت دولة قطر عن استغرابها الشديد واستنكارها التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية.

وعدَّ المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم (السبت)، هذا الموقف من وزير الإعلام اللبناني الجديد موقفاً غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حد سواء، مشيراً إلى أنه كان حريّا به عدم الزج بلبنان في أزمات خارجية.

وقال البيان: إن وزارة الخارجية تدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء.