كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة استقبالها نحو 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل عبر منصة «زراعي»، وذلك خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وأوضحت الوزارة أنها استقبلت 7491 طلبا إلكترونيا لرخص النحالين، مشيرة إلى أن عدد الرخص التي تمت الموافقة عليها وإصدارها بشكل إلكتروني بلغ 5655 رخصة إلكترونية.

وبينت الوزارة أن إجمالي عدد الطلبات الإلكترونية لرخص المناحل بلغ 2255 طلبا إلكترونيا، بينما بلغ عدد الرخص التي تمت الموافقة عليها وإصدارها بشكل إلكتروني (1546) رخصة إلكترونية.

يُذكر أن منصة زراعي من أبرز المنصات الرقمية للقطاع الزراعي في المملكة، حيث تم إطلاقها في العام 2018 ويتم تطويرها باستمرار لتلبية احتياجات المستفيدين وتحسين تجربتهم الرقمية، كما أنها تحتوي على أكثر من (230) خدمة يستفيد منها أكثر من (15488) من أفراد وقطاع أعمال وجهات حكومية.