كشف وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن السعودية تعد المصدر الرئيسي للقاحات فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل حول العالم.

وأكد أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي ألقاها في اجتماع قادة مجموعة العشرين اليوم (السبت) تتوج الدور المحوري للسعودية في إطلاق مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة «كوفيد-19» (ACT-A) وبرنامج الوصول العالمي للقاحات (COVAX).

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أكد في كلمته أن السعودية قادت العام الماضي جهود الاستجابة الدولية لجائحة «كوفيد-91» وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وأنه حاليا «وبعد أكثر من 20 شهراً، لايزال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعاتها. فبالرغم من رحلة التعافي التي بدأت في بعض الاقتصادات، إلا أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه صعوبة الحصول على اللقاحات وتوزيعها، ومن هنا تبرز أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز التعاون والمساعدة على حصولها على اللقاحات».