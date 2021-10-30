أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 41 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 32 حالة، ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 548,571 حالة، من بينها 2244 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 66 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 537,534 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8793 حالة وفاة.

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