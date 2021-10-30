أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي جرت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 1443/3/15 الموافق 2021/10/21 حتى 1443/3/21 الموافق 2021/10/27 عن ضبط 15,806 مخالفين، منهم 7609 مخالفين لنظام الإقامة، و6525 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1672 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من جرى ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 469 شخصاً، 50% منهم يمنيو الجنسية، و46% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 90 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، كما جرى ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وقد بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 87,840 وافداً مخالفاً، منهم 78,698 رجلاً، و9142 امرأة، كما جرى إحالة 73,313 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2228 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8926 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.