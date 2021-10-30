أعلنت الحكومة الكويتية استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى دولة الكويت خلال 48 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أصدرته اليوم (السبت): «بناء على البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بتاريخ 24 أبريل 2021 و14 أکتوبر 2021 و27 أکتوبر 2021، واستناداً على ما يربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة من جذور تاريخية وروابط عميقة ومصير مشترك، تعلن وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن دولة الكويت قررت استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى دولة الكويت خلال 48 ساعة»

ووفقا للبيان، فإن هذه الخطوة تأتي «نظراً لإمعان الجمهورية اللبنانية واستمرارها في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدم اتخاذ حكومة الجمهورية اللبنانية الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات إلى الكويت وباقي دول مجلس التعاون».

وأضاف البيان: «ووزارة الخارجية إذ تأسف لما آلت إليه الأمور، فإنها في ذات الوقت لتؤكد حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين في دولة الكويت وعدم المساس بهم».