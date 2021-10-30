أعلنت وزارة السياحة انطلاق برنامج «تأهيل المرشد السياحي» المتخصص في السفن السياحية «الكروز»، والمعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي.

وأوضحت أن البرنامج يُمكّن المتدرب من الحصول على رخصة إرشاد سياحي متخصص في سياحة سفن الكروز.

وكشفت أن اشتراطات الحصول على رخصة الإرشاد السياحي تتمثل في ما يلي: أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية، ألا يقل عمر المتقدم/المتقدمة عن سن 21 عاماً، اجتياز اختبار السمات والمقابلة الشخصية، إجادة اللغة الإنجليزية، أن يكون المتقدم من إحدى المدن التالية (جدة، المدينة المنورة، ينبع، العلا، الدمام، الأحساء)، مشيرة إلى أن الفرص الوظيفية الخاصة ببرنامج الإرشاد السياحي للسفن ستكون موسمية بحسب المتوفر فقط.