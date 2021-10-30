بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، في وفاة الرئيس الأسبق روه تاي وو.

وقال الملك سلمان: تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا روه تاي وو، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، في وفاة الرئيس الأسبق روه تاي وو.

وقال ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا روه تاي وو، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.