أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة في وحدة التوعية الفكرية، إطلاق سلسلة من برامج تعزيز الوعي الفكري، خلال العام الجامعي الجاري، حيث ستنظم الوحدة، الثلاثاء القادم لقاءً بعنوان «الانتماء الوطني وسبل تعزيزه»، يقدمه عميد الكلية التطبيقية عضو اللجنة الإشرافية على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور أحمد آل مريع، كما سيقام الخميس القادم لقاء بعنوان «الهشاشة الفكرية ودورها في انحراف الشباب فكريّاً» يقدمه عضو هيئة التدريس بكلية التربية الدكتور جبران مخظي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتسجيل في اللقاءين من خلال الرابط: https://drive.google.com/file/d/1_lUTp9141falFRlahcQwW6_J7P3JWX8C/view?usp=sharing.

وأبان المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور مسفر الوادعي أن هذه البرامج تهدف إلى رفع مستوى الوعي الفكري وتعزيزه، حيث سينفذها نخبة من المختصين.