أعلن المتحدث باسم المديرية العامة للسجون العقيد بندر الخرمي، تعليمات زيارة أقارب نزلاء السجون في مناطق السعودية كافة، اعتبارا من يوم الأحد 1443/3/25 على أن يتم ذلك من خلال مواعيد الزيارة عبر الخدمات الإلكترونية منصة «أبشر».

وأكد العقيد الخرمي أن الزيارة مقتصرة على أقارب النزلاء من الدرجة الأولى، من المحصنين الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايروس كورونا، مع التزامهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، مثل ارتداء الكمامة والتعقيم ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، إضافة إلى إبراز حالة التحصين عبر تطبيق «توكلنا».

وأوضح أنه تم تخصيص 4 أيام في الأسبوع للزيارات العامة، و3 أيام في الأسبوع للبيوت العائلية، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمكان الزيارة.