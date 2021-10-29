أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، الرسوم المفروضة لتوصيل الوثائق الحكومية، للمواطنين والمقيمين، إذ تُقدم من خلال منصة أبشر خدمة توصيل الوثائق الحكومية الرسمية من الجهات الحكومية إلى العنوان الوطني للعميل.

وأوضحت أن الجهات الحكومية التي يتم توصيل الوثائق الرسمية منها هي: المديرية العامة للجوازات، وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الإدارة العامة للمرور.

وكشفت أن رسوم توصيل وثائق (الإقامات، جواز السفر الجديد، سجل الأسرة، شهادة الميلاد، رخص السير، رخص القيادة) تبلغ 17.25 ريال، أما رسوم توصيل «تجديد الجواز» فتبلغ 34.5 ريال شاملة الضريبة، ورسوم توصيل «هوية زائر» 57.5 ريال شاملة الضريبة.

وأشارت إلى أن مهلة توصيل الوثائق الحكومية تستغرق ما بين 3 - 5 أيام عمل، ويتم احتساب المهلة من استلام الوثيقة من الجهة المصدرة (المرور، الجوازات، الأحوال المدنية).

وبينت أن خطوات استخدام الخدمة كالتالي: التسجيل للحصول على عنوان وطني (سيكون العنوان تلقائيا في غضون ساعة)، ثم تسجيل الدخول إلى «أبشر» وإكمال النموذج اللازم للخدمات وتحديد تسليم «سبل»، بعد ذلك ستصل رسالة نصية بالإيصال وطريقة الدفع لإتمام التوصيل، ومن ثم سيتم تسليم الوثيقة إلى العنوان الوطني.

وبيّنت أن قائمة المستندات التي يمكن تسليمها عبر «سبل» وفقا لكل جهة هي كالتالي: وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية: (إصدار شهادة الميلاد، إصدار سجل الأسرة, سجل الأسرة للأمهات, تغيير مهنة)، الإدارة العامة للمرور: (تجديد رخصة القيادة تجديد استمارة المركبة، نقل الملكية)، المديرية العامة للجوازات: (إصدار الإقامة، إصدار جواز السفر السعودي، تجديد جواز السفر السعودي، نقل كفالة).