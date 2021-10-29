أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 56 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 49 حالة، ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 548,530 حالة، من بينها 2238 حالة نشطة حالتها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 64 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 537,502 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8790 حالة وفاة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.