أغلقت «صحة الرياض» عيادات جلدية تحفظاً، إثر رصد عدد من المخالفات في التخلص من النفايات الطبية وإجراءات التعامل معها في المنشأة.

وأوضحت «صحة الرياض»، أنه خلال التفاعل مع بلاغ المواطن، بجولة رقابية لفرق الالتزام على منشأة صحية متخصصة في طب الجلدية، تم رصد عدد من المخالفات، تمثلت في التخلص من النفايات بطرق غير آمنة وعدم التعامل معها وفق الإجراءات والبروتوكولات الصحية والوقائية النظامية المتبعة.

وشددت أن المتابعة مستمرة على جميع القطاعات الصحية الخاصة، التي يتم إغلاقها، وذلك لضمان عدم مزاولة النشاط دون موافقة من إدارة الالتزام بـ«صحة الرياض».

ولفتت أيضاً أن الإغلاق التحفظي الصادر من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة هو إجراء احترازي أولي للحفاظ على سلامة المرضى والمراجعين، وأن اللجنة ستستمر في نظر القضية لإصدار القرار النهائي.

وتهيب «صحة الرياض» بجميع المؤسسات الصحية الالتزام التام بجميع المعايير الصحية النظامية منوهة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة للمعالجة والحزم في تطبيق العقوبات في أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي.

وتنوه بالدور الفاعل للمواطنين في التصدي للمخالفات بالقطاع الصحي، من خلال الإبلاغ عن أي شكاوى أو تجاوزات أو قصور في مستوى الخدمة أثناء مراجعة المؤسسات الصحية، مؤكدة وجود إدارة متخصصة بصحة الرياض للتعامل مع بلاغات المواطنين وشكاواهم، حسب نوع الشكوى، وما يقترن بها من مخالفة إذ يتم التحقيق في كل البلاغات التي تصل على SaudiMOH937@، وتوقيع العقوبة المقررة نظامياً، بحق المؤسسة المخالفة والإعلان عن ذلك بكل شفافية.