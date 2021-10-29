جدد الحساب الرسمي لـ«توكلنا» تأكيده أن اللقاحات المعتمدة للتطعيم في السعودية هي 4 لقاحات حتى الآن، وهي: فايزر-بايونتك (جرعتان)، أوكسفورد-أسترازينيكا (جرعتان)، موديرنا (جرعتان)، جانسين (جرعة واحدة).

وشدد على أنه في حال لم يتم أخذ الجرعة الثانية خلال الفترة المحددة 90 يوماً من الجرعة الأولى سيتم تحديث الحالة الصحية في «توكلنا» إلى «غير محصّن» و«لم تثبت إصابته»، أما في حال تلقي التطعيم بالجرعة الثانية تتحول الحالة إلى «محصّن».

وأفاد «توكلنا» بأن بيانات التحصين تظهر مباشرة في التطبيق عند إرسالها من وزارة الصحة، وفي حالة عدم تحديثها يمكن التواصل مع وزارة الصحة على الرقم (937) أو عبر حساباتهم الرسمية.