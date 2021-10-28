استقبل الفريق الطبي بطوارئ مستشفى محايل العام مريضة في حالة إعياء شديد مع هبوط حاد في نبضات القلب أدى إلى توقف القلب، وعاد بعد عمل الإنعاش القلبي اللازم، ولخطورة الحالة فقد قرر الفريق الطبي ضرورة إرسال المريضة كحالة إنقاذ حياة وبشكل طارئ إلى مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها.

ونظراً لكون الحالة (عالية الخطورة) فقد تعذّر على الفريق الطبي إكمال عملية النقل حيث توقف القلب مرة أخرى، ليتم على الفور التنسيق مع مدير مركز القلب بأبها لدراسة الحالة وإيجاد الحلول العاجلة واتخاذ القرار الطبي المناسب لإنقاذ حياة المريضة، وفي موقف نبيل يؤكد إخلاصه، فقد قرّر استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية ومشرف مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها الدكتور محمد الأحمري، أن ينتقل بنفسه لمستشفى محايل العام وبشكل عاجل لأداء واجبه في إجراء التدخل الطبي اللازم، حيث تم تركيب منظم ضربات قلب مؤقت، وتمّ ذلك بنجاح ونُقلت المريضة إلى مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب لاستكمال الخطة العلاجية. وغادرت المريضة المستشفى إلى منزلها بصحة جيدة.