وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بالعمل على تنفيذ توجيه وزير الداخلية، بتشكيل لجنة السلامة المرورية بالمنطقة بمستوياتها الثلاثة، (العليا) برئاسته، وعضوية مديري العموم من الجهات ذات العلاقة، و(التنفيذية) برئاسة وكيل إمارة منطقة عسير للشؤون الأمنية (أمين اللجنة العليا)، وعضوية ممثلي الجهات ذات الاختصاص، و(الفرعية) بالمحافظات، برئاسة محافظي المحافظات وعضوية مديري الجهات ذات العلاقة، وفقاً للهياكل الاسترشادية.

جاء ذلك خلال استقباله، مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سلمان الجميعي، بمكتبه بديوان الإمارة. وجرى خلال اللقاء استعراض ملف السلامة المرورية الصادر بتوجيه وزير الداخلية، إذ أكد الأمير تركي بن طلال، أهمية التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، بما يسهم في رفع معدل السلامة المرورية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة. واعتمد أمير عسير، عدداً من المبادرات، إذ تم إعداد خطة تنفيذية مزمنة بهدف الوصول إلى خفض معدل الحوادث المرورية ونتائجها من الإصابات والوفيات والخسائر المادية. ويأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة إذ سبق أن تم التوجيه بمعالجة المواقع التي تكثر فيها الحوادث المرورية، سواءً هندسياً أو ضبطياً (النقاط السوداء)، ما أسهم خلال السنوات الماضية في انخفاض معدل الوفيات والحوادث.