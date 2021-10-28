أشاد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بالموقف الشجاع الذي قام به الجندي أول ثامر بن غربي الشمري.

وقال خلال اتصال هاتفي أجراه بالجندي الشمري: نشكركم على ما قدمتموه من موقف شجاع ينبع من حرصكم تجاه مجتمعكم، حيث ساهمتم في تفادي وقوع كارثة في إحدى محطات الوقود بمدينة سكاكا. وثمن أمير الجوف هذا الموقف الشجاع الذي قام به الجندي، متمنياً له التوفيق.

من جانبه أعرب الجندي الشمري ‏عن شكره لأمير منطقة الجوف على ما عبر عنه من مشاعر طيبة تجاه هذا الموقف، مؤكدا أن ما قام هو ما يمليه عليه ضميره تجاه وطنه ومجتمعه.

يذكر أن صحيفة «عكاظ» نشرت تفاصيل الخبر (كيف أطفأ رجل الأمن حريق محطة وقود الجوف؟.. الناوي يروي التفاصيل لـ«عكاظ»).